Київський апеляційний суд вирішив відкласти розгляд справи щодо нападу на журналістів проєкту "Схеми" в приміщенні "Укрексімбанку" в жовтні 2021 року. Нове засідання призначено на 24 лютого.

Про це повідомила редакція “Схем”.

Причиною перенесення стало те, що частина необхідних документів.

У справі фігурують колишній голова правління банку Євген Мецгер, ексдиректор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов та ексначальник управління внутрішньої безпеки Олег Осіпов.

Мецгер та його ексспівробітники закликають суд закрити провадження, посилаючись на закінчення термінів притягнення до кримінальної відповідальності.

Як зазначають “Схеми”, варіантів судового розгляду 24 лютого є два:

колегія може відмовити у клопотанні та розгляд апеляції “Схем” продовжиться;

суд може задовольнити клопотання та тоді скасує рішення першої інстанції про визнання Мецгера, Тельбізова та Осіпова винними з виплатою штрафів — 3400 для Мецгера та по 1700 гривень для Осіпова та Тельбізова. У такому разі справу закриють, а обвинувачені уникнуть кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що напад стався 4 жовтня 2021 року в кабінеті тоді ще голови правління “Укрексімбанку” Євгена Мецгера під час запису інтерв’ю.

Журналіст “Схем” Кирило Овсяний поставив запитання про великий валютний кредит, виданий державним банком бізнесмену, чия компанія фінансувала угруповання “ДНР”.

Це питання викликало незадоволення Мецгера, який наказав охоронцям відібрати камери у журналістів і “витягти з них касети”. За його вказівкою співробітники банку — директор департаменту безпеки Ігор Тельбізов та начальник управління внутрішньої безпеки Олег Осіпов — застосували фізичну силу до оператора “Схем”, відібрали дві камери і картки з записами, а також видалили зняте відео.

В обвинувачених також є колишній директор департаменту інформаційної політики “Укрексімбанку” Володимир Пікалов, який перебував у кабінеті під час інциденту. Однак Пікалов був мобілізований, тому судове рішення щодо нього буде ухвалено пізніше.