Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

“Бійці СБУ успішно працюють, щоб максимально поповнити наш обмінний фонд. Нами проведена філігранна операція, в результаті якої 102 росіянина потрапили в полон. Ми у перспективі уже думаємо про те, яким чином максимально ефективно скористатися цим, щоб повернути наших оборонців додому”, — заявив Малюк.

Наразі з полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ. Зокрема, щоб задокументувати воєнні злочини, скоєні ними.

Після того, як полонені нададуть вичерпні свідчення і з ними будуть проведені всі передбачені законом процедури, Україна зможе вести перемовини щодо їх обміну з РФ.

“Повернення українських оборонців — це надпріоритне завдання, поставлене Верховним Головнокомандувачем, Президентом Володимиром Зеленським. І це вагома частинка нашого функціоналу”, — відзначив Малюк.

За його словами, відтепер розширюється переговорна група, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів. Зокрема, до неї входитимуть представники СБУ, МВС, ЗСУ, ГУР, СЗР та омбудсмена.