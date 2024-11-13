Такі ж сонячні панелі родина ексголови Хмельницької МСЕК встановила в селі Соболівка, де у Круп є 8 будинків та 9 земельних ділянок.

Компанія “Солар Інвест” зареєстрована в маєтку у Хмельницькому, що належить чоловікові Тетяни Крупи, Володимиру.

Квартира Круп знаходиться в місті на вулиці Парковій, на березі річки, поруч із міським парком.

У цьому ж парку вони планували побудувати ресторан, який мав відкритися наприкінці 2024 року, але щось пішло не за планом.

Як пише видання, родина Круп володіє ще 11 земельними ділянками в селі Моломолинці, 2 — в селі Рудківці, 6 — поблизу Слобідки Рихтівської, 3 — у Москалівці та ще однією в селі Адамівка. Тетяна Крупа також має будинок у Кам’янці-Подільському.

Син подружжя, Олександр, володіє ділянкою в селі Карпівці та ще 7 в селі Шумівці, де збудовано 5 будинків. Окрім того, у нього є квартира на вулиці Інститутській у Хмельницькому.

Чоловік Тетяни, Володимир Круп, має дві автівки — Porsche Cayenne 2019 та 2024 років випуску (остання не задекларована).

Син Олександр володіє Audi Q7 2016 року (придбана в 2024 році), BMW X7 2022 року випуску (також куплена в 2024 році) та Volkswagen Touareg 2013 року випуску.