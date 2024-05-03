Подільська окружна прокуратура Києва подала до суду обвинувальний акт проти виконувача обов'язків директора КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Йому ставляться звинувачення у службовій недбалості, яка призвела до серйозних наслідків під час будівництва Подільського мосту.

У квітні 2017 року муніципальне підприємство уклало контракт з головним підрядником на виконання робіт з будівництва Подільського мосту через річку Дніпро.

“Надалі, у червні 2023 року між КП “Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”, генпідрядником та підрядною організацією підписані акти приймання виконаних будівельних робіт в частині витрат на експлуатацію машин і механізмів (компресори дизельні, крани на автомобільному ходу, насоси борові, бурова установка для влаштування паль)”, — йдеться у повідомленні.

Після проведення будівельно-технічної експертизи виявлено завищення витрат на оренду техніки на понад 24 мільйони гривень.

Обвинувальний акт щодо виконувача обов’язків директора КП був переданий до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також штраф у розмірі до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У грудні минулого року столична прокуратура повідомила про підозру виконувачу обов’язків директора муніципального підприємства “Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”.