Цього року в Україні підвищили мінімальну заробітну плату до 8 тисяч гривень, проте в 2025 році цей рівень залишиться незмінним.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він зазначив, що для підвищення соціальних стандартів наразі немає можливостей, про що було домовлено з міжнародними партнерами.

“У цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8000 гривень. Ми вважаємо можливим з наступного року зберегти цей показник на весь рік”, — сказав глава Мінфіну.

Міністр запевнив, що наразі немає підстав вважати, що соціальна сфера не буде профінансована у запланованих обсягах. Марченко наголосив, що жодного разу від початку повномасштабного вторгнення не затримали виплату пенсій та інших соціальних видатків.