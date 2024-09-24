Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Він зазначив, що для підвищення соціальних стандартів наразі немає можливостей, про що було домовлено з міжнародними партнерами.
“У цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8000 гривень. Ми вважаємо можливим з наступного року зберегти цей показник на весь рік”, — сказав глава Мінфіну.
Міністр запевнив, що наразі немає підстав вважати, що соціальна сфера не буде профінансована у запланованих обсягах. Марченко наголосив, що жодного разу від початку повномасштабного вторгнення не затримали виплату пенсій та інших соціальних видатків.
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