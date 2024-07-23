Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув до Китаю на запрошення китайського МЗС.

Про це він повідомив у соцмережах.

Міністр зазначив, що дорога до Китаю зайняла два дні.

«Але воно того варте. Тому що розмова про мир в Україні варта будь-яких зусиль, будь-якого витраченого часу на неї. Хочеться, звісно, якомога швидше», — сказав Кулеба.

Він зазначив, що це перший візит міністра закордонних справ України до Китаю з початку великої війни та перший повноцінний двосторонній візит з 2012 року.

«Я думаю, що ця дата говорить сама за себе», — додав Кулеба.

Він анонсував, що очікуються детальні та розлогі переговори, у центрі уваги буде питання миру в Україні.

«Будемо говорити, будемо шукати точки дотику. Нам потрібно уникнути конкуренції “мирних планів”. Нам потрібно рухатися до справедливого сталого миру, і Китай може відіграти у цьому важливу роль», — сказав міністр.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба здійснює візит до Китаю 23-25 липня на запрошення глави МЗС Китайської Народної Республіки Ван Ї. У лютому Кулеба вже зустрічався з Ван Ї, щоб обговорити двосторонні відносини й торгівлю, та розповідав йому про Глобальний саміт миру у Швейцарії. А втім, Китай так і не був представлений на саміті. Натомість КНР просуває конкурентний «мирний план» щодо України.