19 травня відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом, колишнім президентом США, та Володимиром Путіним, президентом Росії. Перед цим Трамп також спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Основними темами обговорення стали режим тиші на сході України та санкції проти Росії.

Проте, як зазначають західні медіа, Трамп не висунув жодних ультиматумів чи жорстких вимог до Путіна. Це викликало занепокоєння у багатьох оглядачів, які вважають, що американський лідер виглядає слабким і неготовим до рішучих дій щодо Кремля.

У Європейському Союзі реакція на цю розмову була стриманою. Представники ЄС підкреслюють важливість підтримки України та необхідність збереження санкційного тиску на Росію до повного припинення агресії. Вони наголошують, що будь-які переговори повинні проходити на умовах, які враховують інтереси України і не послаблюють міжнародну солідарність.

В Україні реакція на дзвінки Трампа була неоднозначною. Деякі політики та експерти висловили занепокоєння, що відсутність жорсткої позиції США може зменшити міжнародну підтримку України. Водночас інші вважають, що діалог із Росією, навіть у такій формі, може сприяти пошуку шляхів до миру.

Загалом, розмова Трампа з Путіним викликала широкий резонанс у світі, але не дала чітких сигналів про зміну курсу США щодо Росії. Експерти підкреслюють, що подальші дії американської адміністрації будуть ключовими для розвитку конфлікту та міжнародної підтримки України.