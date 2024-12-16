У застосунку «Дія» стартувало голосування за кандидатів до журі фіналу національного відбору на "Євробачення 2025". Суспільне Мовлення організувало опитування, яке триватиме тиждень - із 16 до 23 грудня.

Про це повідомляє Суспільне.

Учасники голосування можуть обрати одного з десяти претендентів, серед яких співаки, продюсери, музиканти та діячі культури. Кандидати, які наберуть найбільше голосів, увійдуть до складу журі, що разом із глядачами визначить українського представника на міжнародному конкурсі.

Серед кандидатів на роль журі:

Андрій Гуцуляк – саундпродюсер і учасник гурту Tvorchi, представник України на «Євробаченні 2023».

– саундпродюсер і учасник гурту Tvorchi, представник України на «Євробаченні 2023». Джамала – співачка, авторка пісень, переможниця «Євробачення 2016», лауреатка Шевченківської премії 2024.

– співачка, авторка пісень, переможниця «Євробачення 2016», лауреатка Шевченківської премії 2024. Дмитро Зезюлін – лідер інді-попгурту Latexfauna, вокаліст і автор пісень.

– лідер інді-попгурту Latexfauna, вокаліст і автор пісень. Катерина Павленко – співачка, композиторка, фронтвумен гурту Go_A, учасниця «Євробачення 2021».

– співачка, композиторка, фронтвумен гурту Go_A, учасниця «Євробачення 2021». Олег Псюк – лідер гуртів Kalush і Kalush Orchestra, переможець «Євробачення 2022».

– лідер гуртів Kalush і Kalush Orchestra, переможець «Євробачення 2022». Анна Свиридова – телерадіоведуча, програмна директорка радіо «П’ятниця».

– телерадіоведуча, програмна директорка радіо «П’ятниця». Сергій Танчинець – співак, музикант, лідер рок-гурту Без обмежень, заслужений артист України.

– співак, музикант, лідер рок-гурту Без обмежень, заслужений артист України. Катя Царик – кінорежисерка, режисерка-постановниця музичних премій і шоу.

– кінорежисерка, режисерка-постановниця музичних премій і шоу. Саша Чемеров – музикант, сонграйтер, співзасновник і продюсер проєкту «Культурний Десант».

– музикант, сонграйтер, співзасновник і продюсер проєкту «Культурний Десант». Дмитро Шуров – засновник проєкту Pianoбой, рок-піаніст і кінокомпозитор.

За результатами голосування буде складено рейтинг кандидатів, і трійці лідерів запропонують укласти угоду для офіційного виконання обов’язків членів журі. У разі, якщо хтось із них не зможе підписати угоду, місце у складі журі займе наступний претендент із найвищою кількістю голосів.

Фінал національного відбору запланований на лютий 2025 року. Переможця обиратимуть шляхом рівного розподілу голосів журі та глядачів, у пропорції 50/50.