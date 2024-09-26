Про це повідомляє “Голос Америки”.

За повідомленнями, президент України має представити американському главі свій план перемоги. Також Байден офіційно оголосив про виділення пакета військової допомоги вартістю 2,4 млрд доларів.

“Ви поділилися попереднім переглядом свого плану перемоги у цій війні, і це саме те, про що ми сьогодні поговоримо. Тепер, Україно, як ти збираєшся перемагати в цьому конфлікті? І я бачу дві ключові частини. По-перше, прямо зараз ми повинні посилити транспозицію в бою. І тому сьогодні я з гордістю оголошую про новий військової допомоги вартістю 2,4 мільярда доларів. Я також доручив Пентагону виділити всі системи безпеки, які залишилися, гроші, які були виділені Україні… і це зміцнить позицію України”, — сказав Байден.

Він сподівається на те, що Україна зможе досягти успіху в довгостроковій перспективі. Байден наголосив, що варто забезпечити Україні достатні можливості для захисту від майбутньої російської агресії. Він зазначив, що пишається кроками, які були зроблені в партнерстві на цих фронтах.

За словами Байдена, США разом з понад 20 країнами уклали Українську угоду для забезпечення довгострокової безпеки України. Він також нагадав про спільну декларацію з більш ніж 30 країнами та ЄС для підтримки відновлення та реконструкції України.

“Таким чином, обома цими діями ми чітко даємо зрозуміти, що підтримуємо Україну зараз і в майбутньому. Нам є що обговорити. Отже, дозвольте мені закінчити на цьому. Ці два елементи мають вирішальне значення для того, як ця війна закінчиться. Дозвольте мені бути ясним. Росія не переможе у війні. Росія не переможе. Україна переможе і буде поруч з вами на кожному кроці”, — додав Байден.

Також після зустрічі із Байденом очікується і зустріч Зеленського із Камалою Гарріс.