Про це йдеться у пресрелізі Північноатлантичного Альянсу.
Зазначається, у навчаннях беруть участь близько 2000 військовослужбовців з 8 авіабаз 13 країн-членів Альянсу.
“Ядерне стримування є наріжним каменем безпеки членів Альянсу. Steadfast Noon – це важливе випробування ядерних сил і засобів стримування Альянсу, яке надсилає чіткий сигнал будь-якому супротивникові про те, що НАТО захищатиме й оборонятиме усіх членів Альянсу”, — заявив генсек НАТО Марк Рютте.
Мета навчань – перевірка ефективності та готовності ядерних сил стримування НАТО.
“У Steadfast Noon задіяні різні типи літаків, включаючи винищувачі, здатні нести ядерні боєголовки, але без застосування бойових озброєнь, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники й літаки, здатні вести розвідку і радіоелектронну боротьбу”, — йдеться у заяві.
Основні польоти відбуватимуться над Бельгією та Нідерландами, а також у повітряному просторі над Данією, Великою Британією та Північним морем.
Зокрема, цього року вперше до навчань долучаться нідерландські винищувачі F-35A.
Декларація Вашингтонського саміту НАТО чітко визначає, що “фундаментальною метою ядерних сил і засобів НАТО є збереження миру, запобігання примусу і стримування агресії”, і заявляє, що “доки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом”, додали у НАТО.
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