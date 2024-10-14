У понеділок, 14 жовтня, НАТО розпочало свої щорічні двотижневі ядерні навчання "Steadfast Noon", у яких беруть участь понад 60 літаків. Вони проводять тренувальні польоти над Західною Європою.

Про це йдеться у пресрелізі Північноатлантичного Альянсу.

Зазначається, у навчаннях беруть участь близько 2000 військовослужбовців з 8 авіабаз 13 країн-членів Альянсу.

“Ядерне стримування є наріжним каменем безпеки членів Альянсу. Steadfast Noon – це важливе випробування ядерних сил і засобів стримування Альянсу, яке надсилає чіткий сигнал будь-якому супротивникові про те, що НАТО захищатиме й оборонятиме усіх членів Альянсу”, — заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Мета навчань – перевірка ефективності та готовності ядерних сил стримування НАТО.

“У Steadfast Noon задіяні різні типи літаків, включаючи винищувачі, здатні нести ядерні боєголовки, але без застосування бойових озброєнь, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники й літаки, здатні вести розвідку і радіоелектронну боротьбу”, — йдеться у заяві.

Основні польоти відбуватимуться над Бельгією та Нідерландами, а також у повітряному просторі над Данією, Великою Британією та Північним морем.

Зокрема, цього року вперше до навчань долучаться нідерландські винищувачі F-35A.

Декларація Вашингтонського саміту НАТО чітко визначає, що “фундаментальною метою ядерних сил і засобів НАТО є збереження миру, запобігання примусу і стримування агресії”, і заявляє, що “доки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом”, додали у НАТО.