Сьогодні, 7 січня, з 9:00 до 21:00 в Україні проходять вибори до Громадської Антикорупційної Ради при Міністерстві Оборони.

Про це повідомили у Міноборони.

Під час голосування громадяни України мають можливість обрати до 15 кандидатів серед 40 претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів. Результати голосування будуть оприлюднені на інформаційних ресурсах Міноборони протягом п’яти робочих днів.

Члени новообраної ради протягом двох років будуть оцінювати корупційні ризики в діяльності Міноборони та сприяти формуванню заходів для запобігання корупції в оборонному відомстві.

Хто може долучитися до голосування

До участі запрошуються всі громадяни України, що перебувають на території країни. Авторизація для голосування здійснюється через BankID або Дія.Підпис.

Проголосувати можна лише з території України. Кожен учасник може проголосувати один раз і обрати до 15 кандидатів із 40. Усі кандидати проходять перевірку відповідності кваліфікаційним вимогам.

У Міноборони зазначили, що відомство провело ретельні тести системи для забезпечення стабільності та надійності голосування. У разі технічних проблем, громадянам пропонується спробувати проголосувати пізніше або вибрати інший спосіб авторизації.

Голосування проходить на сайті https://rgk.vote.mod.gov.ua.

Нагадаємо, 26 грудня в Україні стартувало онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Однак цей процес викликав значний резонанс через технічні проблеми, можливі маніпуляції та часові розбіжності, які залишають більше запитань, ніж відповідей.