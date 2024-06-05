Новий законопроєкт про військову поліцію містить кілька положень, які привернули увагу юристів. Зокрема, передбачається, що військові поліцейські отримають право в окремих випадках заходити до житла порушників законодавства, включаючи ухилянтів, а також виплачувати грошові винагороди фізичним особам за допомогу у розкритті злочинів.

Наприклад, в пункті 11 статті 16 цього законопроєкта зазначається, що військова поліція має право на наступні дії:

“У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури”.

Разом з цим законопроєктом у парламенті також розглядають законопроєкт щодо внесення змін до адміністративного та кримінального кодексів.

Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко, яка знається зокрема і в питаннях мобілізації та військової сфери в коментарі для ТСН.ua.

Вона зазначає, що для військової поліції розширили перелік повноважень.

“Якщо зважати на мету цього законопроєкта щодо запровадження військової поліції, то там мається на увазі те, що вони мають право розшукувати саме військовозобов’язаних. Тобто дезертирів, тих, хто вже порушив вимоги закона, а не ухилянтів, які не прибули та не оновили свої військово-облікові дані. Але з урахуванням того, що на рівні законопроєкта передбачено зміни до адміністративного кодексу, з урахуванням мети створення військової поліції, я можу припустити, що саме військова поліція буде вчиняти оперативно-розшукові дії по відношенню до ухилянтів, які не оновили свої військово-облікові дані, які не стали на військовий облік, які були оголошені в розшук і не з’явились до ТЦК“, — говорить Аніщенко.

Легалізація “доносів” за гроші

Окрім положення про проникнення у житло, законопроєкт передбачає створення “партизанської мережі”, яка за винагороду інформуватиме правоохоронців про військовозобов’язаних, які порушили законодавство.

Стаття №9 законопроєкта про військову поліцію містить таку норму, на яку мають право ці правоохоронці:

“Здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні кримінальних правопорушень”.

За словами адвокатки Катерини Аніщенко, йдеться про те, що хочуть заохочувати цивільних надавати інформацію відносно правопорушника, дезертира і так далі.