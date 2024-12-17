Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Їх підозрюють у перевищенні службових повноважень, застосуванні фізичного насильства до підлеглих, вимаганні коштів та зловживанні дисциплінарною владою.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Досудове розслідування ведуть слідчі теруправління ДБР у Львові. Воно базується на матеріалах службових перевірок Головної інспекції Міноборони, а також інформації з медіа та соцмереж.

“Крім того, командиру згаданої бригади сьогодні повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва власного будинку на Хмельниччині. Для цього їх офіційно відрядили до Миколаївщини, де вони нібито виконували бойові завдання, хоча насправді перебували на цивільному об’єкті.

За цей час військовослужбовці отримали зарплати та бойові виплати на суму майже 1 мільйон гривень.

Правоохоронці провели обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира та підлеглих, а також на об’єкті будівництва. Було вилучено документи та інші речові докази, які підтверджують факт протиправної діяльності.

Розслідування триває, додаткові обставини встановлюються.