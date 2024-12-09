Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Його підозрюють у незаконному збагаченні на суму 72,1 млн грн, а також у декларуванні неправдивої інформації.

“Як встановило слідство, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини”, – йдеться у повідомленні.

До майна, яке стало об’єктом розслідування, належать сім квартир у столиці та Ужгороді загальною площею понад 688 квадратних метрів, приватний будинок під Києвом, гаражі, земельні ділянки та нежитлові приміщення, а також автомобіль класу «люкс».

За даними слідства, вартість набутого майна значно перевищує доходи посадовця та його сім’ї, а сама різниця становить понад 72 мільйони гривень. Окрім цього, підозрюваний не задекларував це майно у своїх звітах за чотири роки.

Повідомлення про підозру за статтями 368-5 та 366-2 Кримінального кодексу України було вручено 14 серпня 2024 року. Розслідування розпочалося після журналістської публікації видання “Радіо Свобода”, яке висвітлило ймовірні порушення.

На завершення нагадуємо, що згідно із Конституцією України, будь-яка особа вважається невинною, доки її провину не буде доведено у встановленому законодавством порядку.