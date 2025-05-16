15 травня 2025 року правоохоронні органи США розпочали розслідування стосовно публікації колишнього директора ФБР Джеймса Комі в соціальних мережах. У своєму пості він розмістив зображення з цифрою «8647», яке деякі прихильники Дональда Трампа сприйняли як заклик до насильства проти колишнього президента.

Джеймс Комі, якого Трамп звільнив у 2017 році, згодом видалив свій допис, пояснивши, що не усвідомлював можливого зв’язку між його повідомленням і насильницькими діями. У сленговій мові США число 86 часто означає «вигнати», а 47 асоціюється з 47-м президентом США – Дональдом Трампом. Це поєднання деякі користувачі інтерпретували як заклик до усунення Трампа, включаючи й насильницькі методи.

Словник Merriam-Webster зазначає, що одне з можливих значень терміна «86» включає «вбивати», хоча це значення не стало офіційним через рідкісне використання.

Секретна служба, яка відповідає за охорону президента, підтвердила, що знає про пост Комі, але офіційно не коментує його зміст. Речник служби Ентоні Гульєльмі зазначив, що всі потенційні загрози ретельно розслідуються, і служба серйозно ставиться до подібної риторики, проте не коментує питання розвідки та захисту.

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомила у соціальних мережах, що її відомство разом із Секретною службою розслідує цю загрозу і готове вжити необхідних заходів. Нинішній директор ФБР Кеш Патель також підтвердив співпрацю з Секретною службою та готовність надати всю необхідну підтримку.

Водночас заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно назвав цей допис закликом до вбивства Трампа.

Комі опублікував у Instagram фотографію числа 8647, викладеного мушлями на пляжі, підписавши її як «Крута формація з мушель на моїй пляжній прогулянці». Після хвилі критики він видалив пост, пояснивши, що вважав його лише політичним посланням і не мав на меті закликати до насильства.

«Я не знав, що деякі люди пов’язують ці цифри з насильством. Мені це ніколи не спадало на думку, але я виступаю проти насильства в будь-якому вигляді, тому я видалив пост», – зазначив Джеймс Комі.