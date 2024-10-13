Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За словами генерального прокурора Андрія Костіна, чергове вбивство росіянами українських військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.

“Робимо все, аби ідентифікувати та покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців”, – додав Костін.

Генпрокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, сьогодні аналітики DeepState повідомили, що російські військові вчергове порушили правила та звичаї ведення війни та розстріляли дев’ятьох українських військових у Курській області РФ.