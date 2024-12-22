Чотирьох українських військових, які здалися у російський полон окупанти розстріляли на Времівському напрямку, що на Донеччині.

Про це розповів пресофіцер 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Іван Сєкач виданню “Суспільне.Донбас”.

“На їх позиції було шість людей. Почався артобстріл. З їхньої доповіді знаємо, що двоє військовослужбовців загинули від обстрілу. Четверо опинились в оточенні”, – сказав військовий.

Про те, що чотирьох українських воїнів росіяни цинічно розстріляли, стало відомо із перехоплених російських розмов, зазначив пресофіцер 110 бригади.

Також вдалось знайти відео з безпілотника, на якому зафіксовано момент розстрілу полонених бійців.

За словами Сєкача, російські командири віддають наказ на розстріл українських полонених, щоб не зменшувати темпи наступу.

“Всі офіційно подані як безвісти зниклі, бо доступу до тіл поки немає”, — додав Сєкач.

Нагадаємо, на розстріл українських військовополонених відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Раніше відео розстрілу полонених оприлюднила 110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.