Про це розповів пресофіцер 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Іван Сєкач виданню “Суспільне.Донбас”.

На їх позиції було шість людей. Почався артобстріл. З їхньої доповіді знаємо, що двоє військовослужбовців загинули від обстрілу. Четверо опинились в оточенні”, – сказав військовий.

Про те, що чотирьох українських воїнів росіяни цинічно розстріляли, стало відомо із перехоплених російських розмов, зазначив пресофіцер 110 бригади. 

Також вдалось знайти відео з безпілотника, на якому зафіксовано момент розстрілу полонених бійців.

Скріншот з відео

За словами Сєкача, російські командири віддають наказ на розстріл українських полонених, щоб не зменшувати темпи наступу.

“Всі офіційно подані як безвісти зниклі, бо доступу до тіл поки немає”, — додав Сєкач.

Нагадаємо, на розстріл українських військовополонених відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Раніше відео розстрілу полонених оприлюднила 110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.

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