Підполковник, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, заявив про бездіяльність міжнародних організацій на тлі чергових воєнних злочинів Росії.

Військовий відреагував на відео, де шістьох українських військовополонених росіяни розстрілюють у спину.

За його словами, розстріли українських полонених ніби стали “звичним” явищем. Жорін піддав критиці міжнародні організації, які фактично ігнорують ці кричущі злочини.

“Розстріли на камеру наших полонених вже стали ніби “звичним” явищем. Не бачу термінових зборів ООН, заяв Червоного Хреста. Навіть слів занепокоєння та засудження вже не почути. В котрий раз задаюсь питанням, нах*** потрібні такі “потужні” структури тоді”, — обурюється військовий.

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни змушували беззбройних українських полонених лежати на землі перед стратою.

Один із загарбників заявив: “Один — мій,” перш ніж вистрілити.