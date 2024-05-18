Якщо аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму буде атакований, а також російські військові об'єкти будуть пошкоджені, це призведе до зниження здатності Росії захищати повітряний простір навколо півострова.

Про це повідомляє Міноборони Британії в мережі Х.

14 травня вночі українські бійці атакували військові об’єкти РФ у Криму. В результаті цього на аеродромі “Бельбек” були пошкоджені елементи російської ракетної батареї С-400 “Тріумф”, зокрема радар 92N6 і пускові установки. Крім того, повідомляється, що було знищено щонайменше два літаки МіГ-31, які перебували на аеродромі.

Зауваження розвідки Британії вказують на те, що ця атака на об’єкти РФ в тимчасово окупованому Криму є четвертим випадком за останній місяць, коли російська протиповітряна оборона на півострові зазнає втрат.

“Сукупний ефект цих ударів призвів до загального зниження здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму та одночасно продемонстрував здатність України впливати на операції російської ППО”, – йдеться у дописі.

За даними британської розвідки, ймовірно, це змусить Росію розосередити свої повітряні засоби для забезпечення живучості свого ППО. В іншому випадку РФ ризикує втратити більше літаків і буде змушена перекидати засоби ППО з інших місць.

“Зменшення зони покриття літаків A-50 та розосередження їх із кримських аеродромів, ймовірно, призведе до збільшення годин нальоту та частоти вильотів патрульних винищувачів, щоб заповнити прогалини у зоні покриття, що призведе до збільшення проблем з обслуговуванням їхніх флотів”, – наголошують у британській розвідці.