За оцінками Міноборони Великої Британії, витрати Росії на військові виплати становили приблизно 8% від усіх федеральних витрат до червня 2024 року.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

“Війна в Україні обійшлася Росії дорого, особливо в контексті забезпечення військових”, – зазначають у розвідці.

Відповідно до даних, з початку повномасштабної війни Росія втратила понад 610 тисяч військових, поранених та загиблих. Стратегія, заснована на використанні масових атак піхоти, змусила Росію безперервно мобілізувати нових військових.

Передбачається, що темпи мобілізації у 2024 році сповільнилися у порівнянні з 2023 роком. Наприкінці 2023-го російська влада повідомляла про мобілізацію близько 1600 людей щодня, тоді як пізніші дані свідчать, що цей показник зменшився до близько 1000 осіб на день.

“У серпні 2024 року Міністерство оборони Росії змушене було підвищити одноразові премії, що стало додатково дорогою стратегією набору”, – повідомляє розвідка.