Про це йдеться у новому розвідувальному огляді Міноборони Британії.
У відомстві оцінили видалення з російського App Store на вимогу “Роскомнадзору” декількох VPN-додатків через те, що вони нібито надають доступ до “незаконного контенту”.
“Це майже напевно має на меті обмежити доступ російських громадян до незалежних російських та міжнародних ЗМІ, а також спростити спецслужбам можливість стеження за російськими громадянами”, – йдеться в огляді.
Окремо ФСБ вимагає від операторів зв’язку відключити інтернет-телефонію VoIP, пояснюючи це необхідністю скоротити кількість випадків шахрайства.
“Насправді, швидше за все, мета – це розширити можливості російської влади відстежувати та обмежувати комунікації приватних осіб та корпоративних структур”, – вказує розвідка.
Міноборони Британії вказує, що ці два заходи відповідають зусиллям РФ контролювати внутрішнє середовище та обмежувати доступ громадян до інформації, яка не збігається з наративами Кремля.
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