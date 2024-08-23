Розвідка Британії з’ясувала кількість бійців ПВК «Вагнер» після смерті Пригожина

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х з посиланням на розвідку.
«Численна кількість ветеранів «Вагнер» пішла слідом за колишніми лідерами групи до інших підрозділів. Порівняно зі своїм піком за кількістю членів у близько 50 тисяч у 2023 році нині кількість «вагнерівців» залишається на рівні близька 5 тисяч, яких відправили у Білорусь та Африку», – заявили у Міністерстві.
Сьогодні, 23 серпня, відзначається річниця авіакатастрофи, яка, ймовірно, була спричинена вибухом на борту літака, в якому знаходилися лідери ПВК «Вагнер», включно з Євгеном Пригожиним.
Після цієї катастрофи ПВК «Вагнер» суттєво втратила єдність, оскільки багато високопосадовців покинули групу.
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