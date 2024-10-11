Атаки України на склади з артилерійськими боєприпасами Росії загострять дефіцит боєприпасів у російських військових.

Про це заявив керівник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

“Збройні сили Російської Федерації продовжують утримувати ініціативу на оперативному рівні по всій лінії фронту. Висока інтенсивність боїв, як і раніше, зберігається в Донецькій і Луганській областях”, – підкреслив Ківісельг.

За його словами, російським підрозділам, імовірно, наказано збільшити бойовий темп для досягнення тактичних цілей до початку “сезону грязюки”.

Ківісельг також згадав, що під час високоточного удару ЗСУ 3 жовтня були знищені шість північнокорейських офіцерів, які знаходилися на російських позиціях у зоні бойових дій.

Водночас Україна продовжує завдавати ударів безпілотниками по складах з боєприпасами на території Росії, додав естонський полковник.

Нагадаємо, що ЗСУ здійснили удар по центральному ракетно-артилерійському складу в Карачеві Брянської області, де зберігалися боєприпаси з Північної Кореї. Це вже четвертий склад з артилерійськими боєприпасами, знищений ударами безпілотників.