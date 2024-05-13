ГУР МО ідентифікувало особовий склад командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії командування дальньої авіації ВПС та військово-космічних сил Російської Федерації, які були причетні до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на території України.

Про це поінформувала пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

«До складу 22 вбад входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки: 121 вбап – в/ч 85927, аеродром базування «енґельс» саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160; 52 вбап – в/ч 33310, аеродром базування «шайковка» калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3. Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160)», — зазначається у повідомленні.

Головне управління розвідки військового відомства повідомило про ідентифікацію осіб, які відповідають за численні жертви та руйнування в Україні через ракетний терор, здійснюваний з території Російської Федерації. Ці льотчики відомі як основні виконавці таких атак.

Список ідентифікованих російських військових злочинців доступний за вказаним посиланням. Військова розвідка заявила, що за кожний вчинений військовий злочин проти України буде надана справедлива відплата.

Згідно з повідомленням, ГУР встановило особистості 36 російських громадян, які були причетні до ударів ракетами “Кінджал” по території України. Це включає 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації ВПС та ВКС РФ.