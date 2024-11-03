Угода між КНДР і Росією передбачає постачання до КНДР 600-700 тонн рису на рік, зарплату задіяним проти України північнокорейським військовим у 2 тисячі доларів США, космічні технології, а також домовленості про залучення РФ до участі в бойових діях на Корейському півострові в разі війни.

Про це повідомляє The Korea Herald.

За цією інформацією, Інститут стратегії національної безпеки, аналітичний центр, пов’язаний з Національною розвідувальною службою, заявив у п’ятницю, що рішення Північної Кореї відправити війська до Росії за кілька тижнів до президентських виборів у США, схоже, ґрунтується на розрахунку на те, що перемога Дональда Трампа призведе до швидкого завершення війни в Україні.

Корейський депутат Ві Сон Лак, який був послом Сеула в Росії, у коментарі The Korea Herald висловив думку, що вступ у війну проти України є “зовсім непоганою угодою” для Північної Кореї.

Ві був поінформований щодо угоди між Росією та КНДР Національною розвідувальною службою Південної Кореї як член комітету з питань розвідки Національної асамблеї (законодавчого органу Республіки Корея).

За його словами, фінансова та продовольча кризи в КНДР значною мірою вирішуються завдяки російській компенсації за її внесок у військові зусилля проти України.

Минулого тижня Національна розвідувальна служба повідомила Асамблеї, що кожен північнокорейський солдат, відправлений воювати на боці Росії, отримуватиме щомісячну зарплату в розмірі близько 2 тисяч доларів США. Вважається, що щонайменше 10 000 північнокорейських солдатів прямують в Україну, що означає річний дохід у розмірі понад 200 мільйонів доларів, сказав депутат.

За даними корейської розвідки, окрім військ, в Росії наразі перебуває близько 4 тисяч північнокорейських робітників. Вважається, що їхня середня заробітна плата становить близько 800 доларів на місяць.

За словами Ві, згідно з заявою КНДР, щороку в середньому Північна Корея виробляє близько 4 мільйонів тонн зерна, такого як рис, ячмінь і пшениця. Але більшу частину “рисового виробництва” країни насправді становить картопля, а рис – менше третини від загального обсягу, пояснив він.

“4 мільйони тонн зерна, які, за словами Північної Кореї, вона виробляє на рік, насправді не вистачає близько 1 мільйона тонн для того, щоб прогодувати країну. Якщо Росія пропонує 600-700 тисяч тонн рису, цього достатньо, щоб покрити більше половини того, що потрібно Північній Кореї для задоволення річного попиту”, – сказав він.

Депутат нагадав, що в минулому Росія відправляла до Північної Кореї від 50 до 100 тисяч тонн рису за один раз. Тепер, коли Росія купує артилерійські снаряди у Північної Кореї, значна частина дефіциту продовольства “ймовірно, була полегшена завдяки торгівлі зброєю”, сказав він.