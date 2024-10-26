Друга група північнокорейських військових незабаром відправиться в Росію. Перша група з 1500 елітних військ спеціального призначення вже проходить навчання на Далекому Сході Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані розвідки Південної Кореї.

Згідно з документами, загалом Північна Корея планує відправити в Росію близько десяти тисяч військових, з яких 1 500 вже перебувають на території РФ. З серпня 2023 року КНДР передала Росії близько восьми мільйонів снарядів, сто ракет і протитанкове озброєння, йдеться у звіті.

Зазначається, що Південна Корея представить частину розвідданих офіційним особам НАТО на засіданні у понеділок, 27 жовтня.

“Потенційні відповіді НАТО обмежені, але можуть включати активізацію підтримки України та розбудову партнерства в Індійсько-Тихоокеанському регіоні”, — пише Bloomberg.

Зауважимо, що Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у середу, 23 жовтня, що північнокорейські війська вже перебувають у Росії, і зазначив про велику ймовірність того, що їх відправлять воювати в Україні. Білий дім заявив, що близько 3000 солдатів зараз проходять підготовку в Росії.

Російський президент Володимир Путін на підсумковій пресконференції саміту БРІКС у Казані не заперечував присутність військ КНДР у Росії, але не уточнив, з якою метою вони прибули. Також він нагадав про ратифікацію договору про “всеосяжне стратегічне партнерство” з Північною Кореєю, який передбачає “надання взаємної допомоги у разі агресії” проти одного з його учасників.