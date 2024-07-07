Про це повідомила українська розвідка.
У Дебальцевому розвідка вдарила по логістичному центру, де російська армія зберігала обладнання для танків та боєприпаси. А в Новолуганському спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж «Житєль». Це система, яку окупанти використовують для автоматичного блокування сигналів української армії, щоб завадити її звʼязку та радіолокації.
Що відомо про Р-330Ж «Житєль»
Цей комплекс радіоелектронної боротьби є одним із найсерйозніших противників безпілотних апаратів, адже здатний їх виявляти, а також перехоплювати та глушити сигнали керування. Перші версії Р-330Ж застосовувалися росіянами ще за часів Другої чеченської війни.
Система насамперед спрямована на виявлення та подальший аналіз роботи БПЛА. Також вона забезпечує наявність перешкод у роботі різних систем супутникового зв’язку, у тому числі відрізаючи можливість використовувати GPS та мобільний зв’язок.