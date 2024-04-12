Згідно з оцінкою США, Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які використовуються РФ для виробництва ракет, танків, літаків та іншої зброї у війні проти України.

Відповідні дані навели два американські посадовці на умовах анонімності низці ЗМІ, зокрема агентствам АР та Reuters.

Двоє високопоставлених чиновників адміністрації Байдена заявили, що у 2023 році близько 90% російської мікроелектроніки надходило з Китаю, який Росія використовувала для виробництва ракет, танків і літаків. Майже 70% російського імпорту верстатів на суму близько 900 мільйонів доларів США в останньому кварталі 2023 року припадає на Китай.

Китайські та російські підприємства також працюють над спільним виробництвом безпілотних літальних апаратів у Росії, і китайські компанії, ймовірно, постачають Росії нітроцелюлозу, необхідну для виготовлення ракетної зброї, заявили чиновники.

Пекін також працює з Росією над вдосконаленням своїх супутникових та інших космічних можливостей для ведення війни в Україні. Це, на думку Білого дому, може в довгостроковій перспективі збільшити загрозу, яку Росія становить для всієї Європи.Посилаючись на дані розвідки, американські посадовці також заявили, що Китай надає Росії супутникові знімки для бойових дій проти України.