Згідно з оцінками британського відомства, у 2024 році Росія втратила вбитими та пораненими 429 600 солдатів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому 19 січня у соцмережі Х.

За підрахунками британської розвідки, у 2022 році Росія втратила на війні 105 960 військовослужбовців, а у 2023-му — вже 252 940 осіб. Зважаючи на ці показники, саме 2024 рік приніс для Кремля найбільші втрати, збільшивши кількість до 429 600.

Таким чином, загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України, за підрахунками британських фахівців, перевищують 780 тисяч (788 560 осіб).

“Ця похмура статистика триватиме, поки Росія продовжуватиме своє непотрібне вторгнення”, – ідеться в дописі британського відомства.

Нагадаємо, упродовж 2024 року українські Сили оборони знищили понад 430 тисяч російських військових. За даними Генштабу ЗСУ, така кількість відповідає чисельності близько 36 мотострілецьких дивізій. Річні втрати ворога перевищили показники двох попередніх років війни.

За даними Генштабу ЗСУ, на 19 січня Росія втратила близько 818 740 людей особового складу вбитими та пораненими, з них 1 580 – за минулу добу.