Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.
Зокрема, атакам піддалися замасковані гармати, укриття противника та його засоби зв’язку.
“Загарбникам-московитам знову незатишно і сумно – українські ударно-розвідувальні безпілотні комплекси “Сич” продовжують нищити військові цілі ворога”, – йдеться у повідомленні.
На відео, опублікованому розвідниками, зафіксовано точні вогневі удари, які дозволили знищити важливі об’єкти ворога. Робота операторів дронів демонструє високу ефективність українських підрозділів у протистоянні з окупантами.
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