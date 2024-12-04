Ударно-розвідувальні безпілотники "Сич", що перебувають на озброєнні підрозділу "Крила" Головного управління розвідки Міноборони України, успішно знищили російські військові цілі.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

Зокрема, атакам піддалися замасковані гармати, укриття противника та його засоби зв’язку.

“Загарбникам-московитам знову незатишно і сумно – українські ударно-розвідувальні безпілотні комплекси “Сич” продовжують нищити військові цілі ворога”, – йдеться у повідомленні.

На відео, опублікованому розвідниками, зафіксовано точні вогневі удари, які дозволили знищити важливі об’єкти ворога. Робота операторів дронів демонструє високу ефективність українських підрозділів у протистоянні з окупантами.