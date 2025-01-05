Розвідники за допомогою FPV-дрона ліквідували начальника штабу батальйону окупантів “Шторм. Осетія” Сергія “Кама” Мельнікова та його водія.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Розвідники Департаменту активних дій ГУР МО здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Завдяки цим даним аеророзвідники підрозділу активних дій ГУР МО України “Кракен” спланували FPV-засідку для ватажка загарбників 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак.

Спершу оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ “Патріот”, в якому перебував Мельников.

Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове.

Обох окупантів знищено.