Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
Розвідники Департаменту активних дій ГУР МО здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Завдяки цим даним аеророзвідники підрозділу активних дій ГУР МО України “Кракен” спланували FPV-засідку для ватажка загарбників 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак.
Спершу оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ “Патріот”, в якому перебував Мельников.
Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове.
Обох окупантів знищено.
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