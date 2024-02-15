13 лютого 2024 року спецпризначенці групи ГУР МО України «Гуси-9» завдали ударів по російській станції радіолокації «Каста-2Е2» в районі російсько-українського кордону.

«Каста-2Е2» ― рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду, призначена для:

● контролю повітряного простору;

● визначення координат;

● розпізнавання повітряних цілей.

Вказана станція здатна виявляти об’єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати й параметри руху цілі на систему управління ППО. Дальність виявлення, ― до 150 км.

Внаслідок вогневого ураження російська «Каста-2Е2» виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат.

До удару українських розвідників радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над бєлгородською та, ймовірно, курською та воронезькою областями рф.