Роботизації недостатньо для перемоги над російськими окупантами, але її розвиток є одним із ключів до вирішення конфлікту, тому вона має бути "інтегрована в культуру" української армії.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю Le Monde.

У виданні нагадали, що в ніч проти 9 серпня ЗСУ завдали удару по аеродрому “Липецьк”, що на території РФ, що підтвердили в українському Генштабі.

За словами Федорова, найбільший вплив на полі бою з усіх досягнень його міністерства мав проєкт “Армія дронів”, який передбачає створення висококонкурентного ринку, що заохочує дуже високі обсяги виробництва БпЛА.

“До 2023 року виробництво зросло у 120 разів. Цього року ми пройшли шлях від кількох тисяч до мільйона одиниць, і навіть більше. Ринок наземних роботизованих платформ також процвітає, як і системи радіоелектронної боротьби, як на тактичному, так і на стратегічному рівнях. Те ж саме стосується штучного інтелекту і виробництва боєприпасів для безпілотників”, — підкреслив він.

Міністр зазначив, що Україна шукає фундаментальні технології для ведення війни та робить все можливе, аби відкрити та стимулювати ринки, запустити замовлення та закупівлі на безпілотники.

У Le Monde наголосили, що наразі в Україні проходять випробування роботів-собак, які призначені для виконання небезпечних місій, таких як перевірка російських окопів або виявлення мін.

“На базі проєкту Brave1 ми окремо розвиваємо наукову та дослідницьку експертизу, що дає нам змогу виховувати та фінансувати таланти”, — додав Федоров.