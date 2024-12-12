Більше половини журналістів, які загинули цього року, втратили життя в зонах бойових дій, а загальна кількість ув'язнених медійників у світі зросла на 7%.

Про це повідомляє міжнародна недержавна організація захисту прав людини Reporters Without Borders.

У новому звіті організації «Репортери без кордонів» (RSF) за 2024 рік відзначено тривожне посилення насильства проти журналістів. Найнебезпечнішою зоною для працівників ЗМІ стала Газа, де з жовтня 2023 року загинуло понад 145 журналістів, включно з щонайменше 35, смерть яких була безпосередньо пов’язана з їхньою професійною діяльністю. Загалом цього року зафіксовано рекордну кількість убитих журналістів — 54, з яких 31 особа загинула в зоні збройних конфліктів, таких як Ірак, Судан, М’янма, Україна та регіон Гази.

Газа – найбільш небезпечне місце у світі для журналістів

У 2024 році сектор Гази виявився найнебезпечнішим регіоном для журналістів, де загинули майже 30% від усіх убитих медійників цього року. RSF наголошує, що всі ці смерті пов’язані з діями ізраїльської армії. У період з 2018 по 2024 рік Палестина стала країною з найвищою кількістю загиблих журналістів — понад 145 осіб, з яких 35 були вбиті в ході виконання професійних обов’язків. Організація вже подала чотири скарги до Міжнародного кримінального суду (МКС), звинувачуючи ізраїльські сили у військових злочинах проти журналістів.

Азія та інші небезпечні регіони

Азія залишається другою за рівнем небезпеки для журналістів. У 2024 році тут було вбито 12 журналістів, більшість із них — у Пакистані (7) та Бангладеш (5). Інші небезпечні регіони включають Росію, де арешти незалежних журналістів тривають на тлі військового вторгнення в Україну.

550 журналістів перебувають за ґратами

Кількість ув’язнених журналістів у світі досягла 550 осіб, що на 7,2% більше, ніж минулого року. Зростання пояснюється збільшенням арештів у Росії (+8) та Ізраїлі (+17). Ізраїль, який ув’язнив 41 журналіста після початку війни в Газі, став третьою країною за кількістю ув’язнених медійників, поступившись лише Китаю (124) та М’янмі (61).

“Журналісти не вмирають – їх убивають. Вони не опиняються у в’язниці випадково — їх там тримають режими. Вони не зникають – їх викрадають. Ці злочини, часто скоєні з повною безкарністю, є порушенням міжнародного права. Ми маємо захищати тих, хто нас інформує, адже захист журналістів – це захист правди”, – заявив генеральний директор RSF Тібо Брютен.

Журналісти: заручники та зниклі безвісти

У світі 55 журналістів утримуються як заручники, причому 70% з них перебувають у Сирії, більшість — з часів існування “Ісламської держави”. У 2024 році в Ємені було зафіксовано два нові випадки захоплення медійників у заручники.

Крім того, 95 журналістів вважаються зниклими безвісти, зокрема в Мексиці, Сирії, Малі, Палестині, Іраку та інших країнах. RSF закликає держави ратифікувати Міжнародну конвенцію про захист від насильницьких зникнень, ухвалену ООН у 2006 році, яка досі має лише 75 ратифікацій.

Загалом, організація наголошує, що захист журналістів і припинення насильства проти них є критично важливими для свободи слова та доступу до правдивої інформації у світі.

Нагадаємо, що Reporters Without Borders (RSF) – це міжнародна неурядова організація, заснована в 1985 році в Парижі. Її мета – захист свободи слова та права журналістів працювати без загроз і переслідувань. RSF активно бореться з цензурою, забезпечує юридичну підтримку журналістам, викриває порушення прав медіа і здійснює моніторинг рівня свободи преси в різних країнах світу. Організація відома своїм щорічним рейтингом свободи преси, що оцінює ситуацію зі свободою медіа в понад 180 країнах.