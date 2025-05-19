Іспанський мовник Radio Televisión Española (RTVE) планує звернутися до Європейської мовної спілки (ЄМС) з ініціативою обговорити систему телеголосування на “Євробаченні”. Основна мета цього кроку – проаналізувати, чи є ця форма голосування оптимальною, а також дослідити можливий вплив військових конфліктів на результати конкурсу.

RTVE зазначає, що до їхньої ініціативи можуть приєднатися й інші країни, оскільки існує думка, що телеголосування може бути під впливом поточних військових подій, що загрожує культурній сутності конкурсу.

Крім того, іспанський мовник вимагає оприлюднити детальну інформацію про кількість голосів, які отримала кожна країна від іспанських глядачів. Під час першого півфіналу іспанці здійснили 774 дзвінки, надіслали 2377 SMS та віддали 11 310 голосів онлайн. Це принесло Україні 12 балів, Польщі – 10, а Естонії – 4.

У грандфіналі іспанські глядачі зробили 7283 дзвінки, надіслали 23 840 SMS та віддали 111 565 голосів онлайн. Результати голосування були такими: 12 балів отримав Ізраїль, 10 – Україна, 8 – Польща, 7 – Естонія, 6 – Фінляндія, 5 – Швеція, 4 – Австрія, 3 – Албанія, 2 – Норвегія та 1 – Франція.

Заява RTVE з’явилася після того, як Ізраїль здобув перемогу у телеголосуванні на “Євробаченні-2025”. Юваль Рафаль отримала 297 балів від глядачів, що в поєднанні з 60 балами від журі дозволило їй зайняти друге місце. Переможцем конкурсу став представник Австрії JJ, який отримав лише 178 балів від глядачів.

Перед грандфіналом RTVE отримав попередження від ЄМС через коментарі іспанських ведучих, які згадували війну в Газі під час другого півфіналу. У відповідь телеканал перед початком трансляції конкурсу вивів на екран повідомлення: “Перед правами людини мовчання не є варіантом. Мир і справедливість для Палестини”.