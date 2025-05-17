17 травня 2025 року відбулася телефонна розмова між державним секретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За інформацією, наданою Міністерством закордонних справ Росії, Сполучені Штати висловили готовність продовжувати участь у мирному процесі між Україною та Росією.

Рубіо позитивно оцінив досягнуті домовленості щодо обміну полоненими у форматі “1000 на 1000” та підготовку кожною зі сторін своїх пропозицій для досягнення перемир’я. Згідно з даними російського уряду, ініціатива щодо дзвінка належала американській стороні.

Лавров, у свою чергу, підкреслив важливу роль США у сприянні тому, що Україна погодилася на відновлення стамбульських переговорів, які відбулися 16 травня. Міністр також підтвердив готовність Москви продовжувати співпрацю з американськими партнерами в цьому напрямку.

На зустрічі в Стамбулі, в якій взяли участь делегації України та Росії, українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров, а російську – Володимир Мединський разом із заступниками міністрів та начальником Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими та можливість припинення вогню. Українська сторона активно працює над деталями обміну, який може відбутися в найближчий час.

Нагадаємо, що 15 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Зеленський охарактеризував склад російської делегації на переговорах у Стамбулі як “бутафорський”, але, з поваги до Трампа та Ердогана, вирішив відправити українську делегацію на переговори, які проходили за участі представників Туреччини та США.

Президент України також висловив готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня, проте Кремль підтвердив, що Путін не буде присутнім на цих переговорах.