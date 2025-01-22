Про це заявив державний секретар США Марк Рубіо в інтерв’ю CBS Morning.

“Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися. Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність”, – підкреслив Рубіо.