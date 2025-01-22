Про це заявив державний секретар США Марк Рубіо в інтерв’ю CBS Morning.
“Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися. Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність”, – підкреслив Рубіо.
Державний секретар також зазначив, що Україна наразі несе величезні втрати через руйнування енергетичної інфраструктури та втрату людських життів. Мільйони українців були змушені залишити свої домівки та виїхати за кордон.
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