Відновлення життя в селі Рубці після окупації: історія Ігоря

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У селі Рубці, що на Лиманщині, Ігор, місцевий житель, пережив важкі часи під час окупації, коли його будинок став притулком для представників російського ФСБ. Вони не лише розграбували його майно, а й завдали шкоди самому будинку. На вході досі видно чорний слід від російського чобота, що свідчить про їхнє перебування.

Сад, який був улюбленим місцем Ігоря, також зазнав руйнувань – він перетворився на чорну пустку. На місці колишнього городу залишилися лише ями-капоніри. Поки російська армія контролювала його територію, Ігор і його дружина були змушені евакуюватися.

Після повернення додому Ігор почав відновлювати свій дім, а також знайшов втіху у відновленні саду та квітника. Проте тепер він робить це самотужки: війна забрала у нього дружину, яка померла два місяці тому через хворобу та стрес.

Рубці – це село в Лиманській громаді, де фронт наразі розташований всього за 15 кілометрів. Населення села скоротилося утричі, і тепер тут проживає близько 350 людей.

Ігор поділився своїми спогадами про те, як російські окупанти поводилися в його домі, а також розповів про процес відновлення саду та свої плани щодо евакуації у разі наближення фронту.