Залізничники відновили рух поїздів до та зі станції Запоріжжя-1 після масованої російської атаки по обласному центру.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”

“Залізничники оперативно відновили пошкоджені ділянки колії, зараз працюємо над відновленням живлення. Тим часом усі поїзди в регіоні рухаються під резервними тепловозами, це може генерувати незначні затримки, але жодного рейсу не скасовано”, — йдеться в дописі.

Раніше, вранці 29 вересня, окупанти масовано атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, через це пошкодження отримав залізничний вокзал міста.