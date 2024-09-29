Про це повідомили в “Укрзалізниці”
“Залізничники оперативно відновили пошкоджені ділянки колії, зараз працюємо над відновленням живлення. Тим часом усі поїзди в регіоні рухаються під резервними тепловозами, це може генерувати незначні затримки, але жодного рейсу не скасовано”, — йдеться в дописі.
Раніше, вранці 29 вересня, окупанти масовано атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, через це пошкодження отримав залізничний вокзал міста.
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