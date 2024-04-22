Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

“Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
Просимо перевізників та водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень”, – йдеться у повідомленні.

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