Про це повідомляє Reuters.

Законопроект, винесений на публічне обговорення, визначає умови для контролю над використанням повітряного простору Румунії як для пілотованих, так і для безпілотних апаратів.

“Військові операції в Чорному морі, масове збільшення використання БПЛА, як військових, так і пристосованих для військових цілей, продовжують створювати серйозні ризики на кордоні з Україною та поблизу кордону з Румунією”, – йдеться в документі.

У румунському оборонному відомстві зазначили, що на рівні ЄС продовжується пошук єдиного підходу щодо дронів, а також щодо “вжиття заходів із протидії ризикам”.

Запропоновані заходи передбачають поступові дії: від ідентифікації та спроби контакту до перехоплення та попереджувальних пострілів. Знищення дронів буде крайнім заходом, застосованим лише у випадках значної загрози. Союзні системи НАТО, які перебувають у Румунії, також зможуть брати участь у таких операціях, згідно з договорами про колективну оборону.