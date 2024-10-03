В Україну прибув зенітно-ракетний комплекс Patriot, який передала Румунія.

Про це повідомив представник Міністерства оборони Румунії у коментарі “Радіо Свобода”.

Зазначається, що румунська влада остаточно затвердила рішення про передачу системи Patriot Україні минулого місяця.

“Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну”, — заявив у коментарі Радіо Свобода 3 жовтня речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.

Крім того, напередодні президент України Володимир Зеленський висловив вдячність усім країнам, які допомагають із наданням систем ППО.