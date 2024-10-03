Про це повідомив представник Міністерства оборони Румунії у коментарі “Радіо Свобода”.
Зазначається, що румунська влада остаточно затвердила рішення про передачу системи Patriot Україні минулого місяця.
“Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну”, — заявив у коментарі Радіо Свобода 3 жовтня речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.
Крім того, напередодні президент України Володимир Зеленський висловив вдячність усім країнам, які допомагають із наданням систем ППО.
“Особлива подяка Румунії за систему Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності — ми можемо покласти край російському терору, спільно збиваючи “Шахеди” і ракети”, — зазначив він.
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