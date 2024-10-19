У ніч на 19 жовтня в Румунії чотири винищувачі були підняті в повітря через виявлення російського безпілотника, який порушив кордон країни.

Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Міністерство оборони Румунії повідомляє, що два румунські та два іспанські винищувачі були задіяні для реагування на чорноморському узбережжі після того, як радари зафіксували об’єкт, схожий на російський дрон, що порушив повітряний простір Румунії.

Радіолокаційні станції країни виявили повітряну ціль невеликого розміру над Чорним морем, приблизно за 45 км від села Сфинта Георгіє у дельті Дунаю, близько 02:30 за місцевим часом.

Попри підйом винищувачів, пілоти візуально не бачили безпілотник.