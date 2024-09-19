Румунія попросила Україну збивати російські безпілотники, які наближаються до її території.

Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у середу, 18 вересня, відвідав з робочим візитом Румунію. Там він провів переговори з румунською колегою Лумініцею Одобеску та прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку.

“Країна НАТО Румунія попросила Сибігу в Бухаресті збити російські безпілотники”, — повідомило видання.