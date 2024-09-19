Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у середу, 18 вересня, відвідав з робочим візитом Румунію. Там він провів переговори з румунською колегою Лумініцею Одобеску та прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку.
“Країна НАТО Румунія попросила Сибігу в Бухаресті збити російські безпілотники”, — повідомило видання.
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