Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (праворуч) з керівником австрійського відомства Александром Шалленбергом у четвер у Відні

Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у середу, 18 вересня, відвідав з робочим візитом Румунію. Там він провів переговори з румунською колегою Лумініцею Одобеску та прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку.

“Країна НАТО Румунія попросила Сибігу в Бухаресті збити російські безпілотники”, повідомило видання.