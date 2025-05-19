19 травня 2025 року виконувач обов’язків президента Румунії Іліє Боложан підписав важливий закон, що надає Збройним силам країни право збивати безпілотники, які незаконно проникають у повітряний простір Румунії. Це рішення стало результатом тривалих обговорень і було ухвалено ще в лютому, але опозиційні партії AUR, POT та SOS România оскаржили його в Конституційному суді. Суд визнав закон конституційним, що дозволило реалізувати нові норми.

Згідно з новим законодавством, армія та інші уповноважені органи отримали можливість реагувати на загрози, які можуть виникнути від дронів, що порушують повітряний простір. Документ також визначає правила проведення військових операцій у мирний час на території Румунії.

Цей крок був зумовлений загостренням безпекової ситуації в регіоні, викликаним вторгненням Росії в Україну. Румунія неодноразово фіксувала випадки, коли російські безпілотники порушували її повітряний простір, що викликало серйозні занепокоєння серед військових та політиків. Важливо зазначити, що Румунія є членом НАТО, що підвищує рівень відповідальності за захист свого повітряного простору.

Порушення повітряного простору російськими дронами

Румунія вже стикалася з подібними інцидентами, коли російські безпілотники порушували її повітряний простір. Наприклад, 9 вересня 2024 року Міністерство оборони Румунії повідомило про виявлення фрагментів дрона поблизу села Периправа в повіті Тулча, які, ймовірно, належали Росії. Знайдені елементи були передані на експертизу для подальшого аналізу.

Також 17 січня 2025 року в тому ж повіті, що межує з Україною, були виявлені сліди ймовірного удару російського дрона. У відповідь на повітряну атаку на Одещину румунські військові підняли в небо два винищувачі F-16 для забезпечення безпеки.

Ці випадки не є поодинокими. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країни-члени НАТО, такі як Польща, Латвія та Молдова, також повідомляли про виявлення уламків або слідів російських дронів на своїй території. Це підкреслює серйозність загрози, з якою стикаються країни регіону, і необхідність вжиття заходів для захисту національної безпеки.