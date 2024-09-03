Про це повідомляє Reuters.

У червні уряд Румунії оголосив, що передасть Україні одну з двох своїх систем Patriot, за умови, що союзники забезпечать її заміною аналогічної системи протиповітряної оборони.

2 вересня законопроєкт про безоплатну передачу Patriot Україні був схвалений сенатом Румунії, зазначає видання Romania Insider.

Тепер закон має бути підписаний президентом Клаусом Йоганнісом, після чого уряд видасть розпорядження про передачу системи Patriot.

У 2017 році Румунія підписала угоду на придбання Patriot вартістю 4 мільярди доларів. Наразі країна отримала чотири такі системи, дві з яких уже введені в експлуатацію.

У липні президенти України та Румунії, Володимир Зеленський і Клаус Йоганніс, підписали угоду про співпрацю в сфері безпеки, що включає, серед іншого, передачу Україні системи Patriot від Румунії.