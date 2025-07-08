Руслан Багінський представляє українську моду у Galeries Lafayette

Про це Руслан Багінський повідомляє в Instagram

Руслан Багінський анонсував новий масштабний проєкт у Galeries Lafayette – одному з найвідоміших універмагів світу, який щороку приваблює близько 27 мільйонів відвідувачів. До кінця серпня фасад та внутрішні приміщення універмагу прикрашають 12 дизайнерських вітрин, присвячених українській моді, ремеслам, традиціям та аванґардному мистецтву.

Дизайнер вважає цю подію знаковою не лише для свого бренду, якому цьогоріч виповнюється 10 років, але й для всієї української культури.

“Це справді історичний момент для мене, для команди RB і для всього українського дизайну та культури.” – Руслан Багінський

Він також зазначив, що реалізувати подібні проєкти в умовах війни надзвичайно складно, але вважає, що такі прояви української творчості є важливими як ніколи:

“Ми всі знаємо, як важко зараз створювати. І цей проєкт дався нам із неймовірними зусиллями. Але ми також знаємо, як це важливо. Бо це означає, що ми – є.” – Руслан Багінський

Galeries Lafayette – символ паризької моди

Galeries Lafayette – культовий французький універмаг, що став справжнім символом паризької моди та стилю. Його історія почалася у 1893 році, коли кузени Теофіль Бадер і Альфонс Канни відкрили невелику галантерейну крамницю на розі вулиці Лафаєт і шосе д’Антен.

На початку ХХ століття магазин перетворився на великий торговий дім, прикрашений скляним куполом у неовізантійському стилі, створеним архітектором Фердінандом Шану та майстром-склодувом Жаком Ґрюбером. Цей купол став візитівкою магазину і офіційною історичною пам’яткою з 1975 року.

Сьогодні головний магазин на бульварі Осман займає понад 50 тисяч квадратних метрів і включає кілька секцій із модним жіночим, чоловічим та дитячим одягом, аксесуарами, парфумерією, ювелірними виробами та товарами для дому. Galeries Lafayette співпрацює з провідними брендами високої моди, такими як Christian Dior, Yves Saint Laurent, Kenzo та іншими, приваблюючи мільйони відвідувачів з усього світу.

Про Руслана Багінського та його бренд

Руслан Багінський – український дизайнер головних уборів та аксесуарів, народжений 5 вересня 1989 року у Львові. У 20 років він розпочав кар’єру стиліста, а перші капелюхи створив для зйомок у 2011 році. Згодом він самостійно вивчав техніки виготовлення головних уборів і стажувався у львівському ательє, де опанував роботу з фетром та традиційні методи створення аксесуарів.

У 2015 році Багінський заснував власний бренд Ruslan Baginskiy, переосмисливши класичні форми українських головних уборів ХХ століття та надавши їм сучасного звучання. У 2016 році дизайнер переїхав до Києва, де відкрив свій шоурум. Його роботи привернули увагу українських та міжнародних модних видань, таких як Harper’s Bazaar, Elle та L’Officiel Homme.

Бренд Ruslan Baginskiy відомий своєю знаковою моделлю Baker Boy Cap, яку носили світові зірки – моделі Белла та Джіджі Хадід, співачки Тейлор Свіфт, Аліша Кіз, Мадонна, а також учасниці к-поп гуртів Blackpink та Stray Kids.

Головні убори Багінського також з’являються на екрані: у четвертому сезоні серіалу Netflix “Емілі в Парижі” їх носять Ешлі Парк (Мінді Чен) у третьому епізоді та Лілі Коллінз (Емілі Купер) у четвертому.