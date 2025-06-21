Руслан Кравченко призначений Генеральним прокурором України у 2025 році

Як оприлюднений на сайті президента України

21 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, що призначає Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора. Цей важливий документ був опублікований на офіційному сайті президента.

Перед цим, 17 червня, Верховна Рада підтримала кандидатуру Кравченка, а 16 червня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про подання від президента щодо його призначення. Руслан Кравченко, який до цього обіймав посаду керівника Державної податкової служби, став новим Генпрокурором.

Попередній Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку в жовтні 2024 року через розслідування, пов’язані з незаконним отриманням статусу інвалідності 50 прокурорами Хмельницької області. Верховна Рада підтримала його звільнення 29 жовтня, а 31 жовтня президент Зеленський офіційно звільнив Костіна з посади. Андрій Костін очолював Офіс Генерального прокурора з 28 липня 2022 року, змінивши Ірину Венедіктову.

Руслан Кравченко має значний досвід у прокуратурі. З 2015 по 2017 роки він працював у головній військовій прокуратурі, де брав участь у розслідуванні справи президента-втікача Віктора Януковича. З 2020 по 2021 рік Кравченко очолював управління, яке займалося кримінальними провадженнями у сфері оборонно-промислового комплексу в Офісі Генпрокурора. У 2021–2023 роках він був керівником Бучанської окружної прокуратури Київської області.

У 2023 році президент Зеленський призначив його головою Київської обласної військової адміністрації, але в грудні 2024 року Кравченка звільнили з цієї посади, і він став очільником Державної податкової служби, замінивши Тетяну Кірієнко.

Згідно з інформацією руху “Чесно”, у 2023 році Руслан Кравченко брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), але перемогу здобув Семен Кривонос. У своїй декларації як кандидата на цю посаду Кравченко зазначав, що у грудні 2018 року отримав службове житло, яке в наступному році приватизував і продав.