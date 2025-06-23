Руслан Кравченко – новий генеральний прокурор України: пріоритети та плани

Як повідомляє офіційна сторінка Руслана Кравченка у Facebook

Руслан Кравченко, новий генеральний прокурор України, у свій перший робочий день визначив ключові пріоритети своєї діяльності. Він акцентував увагу на принципі “нульової толерантності” до корупції в усіх сферах, а також на важливості створення сприятливих умов для бізнесу та забезпечення справедливості в кримінальних справах.

У своєму пості на Facebook Кравченко зазначив:

“Сьогодні я розпочинаю роботу на посаді генерального прокурора. Старого, бюрократичного ритуалу представлення президентом України не буде, і це наше з ним спільне і зважене рішення.” – Руслан Кравченко

Він підкреслив свою відповідальність на новій посаді та окреслив конкретні завдання, серед яких – підвищення ролі прокуратури як основного координатора правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю та забезпечення ефективності системи кримінальної юстиції.

Кравченко також наголосив на важливості відновлення довіри до прокуратури з боку суспільства та міжнародних партнерів. Одним із його пріоритетів є контроль за законним використанням бюджетних коштів та рішуча боротьба з корупцією в усіх сферах.

Особливу увагу новий генпрокурор планує приділити справедливому розгляду кримінальних проваджень, зокрема тих, що стосуються національної безпеки, а також справам, пов’язаним із загрозами життю і здоров’ю дітей. Він також підкреслив, що покарання для злочинців має бути невідворотним як на національному, так і на міжнародному рівні.

Зокрема, Кравченко зазначив:

“Особливий акцент буде зроблений на злочини агресії та воєнні злочини, а також встановлення персональної відповідальності кожного воєнного злочинця.” – Руслан Кравченко

Призначення та попередня діяльність

17 червня Верховна Рада підтримала кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора України, яку запропонував президент Володимир Зеленський. Раніше Кравченко очолював Державну податкову службу. 21 червня президент офіційно підписав указ про його призначення.

Попередній генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку в жовтні 2024 року на фоні розслідувань щодо незаконного отримання статусу інвалідності 50 прокурорами Хмельницької області. 31 жовтня 2024 року Зеленський звільнив Костіна з посади, яку він обіймав з липня 2022 року.

Про нового генерального прокурора

Руслан Кравченко – досвідчений прокурор. З 2015 по 2017 роки він працював у головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України та був одним із прокурорів у справі колишнього президента Віктора Януковича.

У 2020–2021 роках Кравченко очолював управління у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу в Офісі Генпрокурора. З 2021 по 2023 роки він керував Бучанською окружною прокуратурою Київської області.

У 2023 році президент Зеленський призначив його головою Київської обласної військової адміністрації, а вже в грудні 2024 року Кравченка звільнили з цієї посади та призначили очільником Державної податкової служби.

Згідно з даними руху “Чесно”, у 2023 році Кравченко брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), але перемогу здобув Семен Кривонос. У своїй декларації як кандидат на голову НАБУ він вказував, що у 2018 році отримав службове житло, яке наступного року приватизував і продав.