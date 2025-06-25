Руслан Кравченко призначив трьох заступників генерального прокурора України

Про це повідомив Офіс генпрокурора у Facebook

Руслан Кравченко, новопризначений генеральний прокурор України, оголосив про призначення трьох заступників. Серед них Максим Крим, Марія Вдовиченко та Андрій Лещенко. Цю інформацію оприлюднив Офіс генпрокурора через соціальні мережі.

Раніше Максим Крим обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури, Марія Вдовиченко виконувала обов’язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

Всі троє нових заступників розпочали виконання своїх обов’язків 25 червня.

Максим Крим відомий своєю участю у справі президента-втікача Віктора Януковича.

Дружина Андрія Лещенка, Вікторія Шекшеєва, також працює в Офісі генпрокурора. В її декларації за 2024 рік зазначено, що вона придбала дачний будинок вартістю понад 3 мільйони гривень.

Марія Вдовиченко є кадровою прокуроркою, і згідно з її декларацією за 2025 рік, вона не має власності, а орендує три квартири в Києві.

Деталі про Руслана Кравченка

Руслан Кравченко – досвідчений прокурор. У період з 2015 по 2017 роки він працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України, а також брав участь у справі президента-втікача Віктора Януковича.

З 2020 по 2021 рік Кравченко очолював управління у кримінальних провадженнях, пов’язаних із злочинами в оборонно-промисловому комплексі в Офісі генерального прокурора, а з 2021 по 2023 роки був керівником Бучанської окружної прокуратури Київської області.

У 2023 році президент Зеленський призначив його головою Київської обласної військової адміністрації, але вже в грудні 2024 року Кравченка звільнили та призначили головою Державної податкової служби, змінивши Тетяну Кірієнко.

Згідно з інформацією Руху “ЧЕСНО”, у 2023 році Руслан Кравченко брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України, де переміг Семен Кривонос. У своїй декларації як кандидата на цю посаду Кравченко вказував отримання службового житла у грудні 2018 року, яке він приватизував і продав наступного року.

21 червня Руслан Кравченко офіційно став новим генеральним прокурором України.